İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye'de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu artırır" dedi.
"Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin korunması ile Suriyeliler arasındaki siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.
"Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Uluslarası hukuku da aynı şekilde yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın ki Suriye'deki istikrar geri dönsün"
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Politika