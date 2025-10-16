Haberler

İngiltere, Rus Petrol Şirketlerine Yeni Yaptırımlar Açıkladı

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde Lukoil ve Rosneft başta olmak üzere büyük Rus petrol şirketlerine yönelik yeni yaptırımların uygulandığını duyurdu. Yaptırımlar, Rusya'nın enerji gelirlerini kısıtlamayı hedefliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya gelir sağlayan iki büyük Rus petrol şirketi Lukoil ve Rosneft ile ortaklarına yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını açıklayarak, "Rusya'nın petrolünü küresel piyasalara taşımayı kolaylaştırmaya devam eden şirketlere yönelik baskıyı artırıyoruz. Küresel piyasada Rusya'ya yer yok" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmeye devam ediyor. İngiltere, Rusya'ya yönelik enerji sektöründeki yaptırımlarını güçlendirme ve Kremlin'in gelirlerini kısıtlamak amacıyla Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Lukoil ve Rosneft'e yaptırım uygulandığını açıkladı. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves açıklamasında, "Rusya'nın en büyük şirketlerini hedef alan yaptırımları duyuruyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın petrolünü küresel piyasalara taşımayı kolaylaştırmaya devam eden Hindistan ve Çin gibi üçüncü ülkelerdeki şirketlere yönelik baskıyı artırıyoruz. Küresel piyasada Rusya'ya yer yok" ifadelerini kullandı. Reeves, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmesini engellemek için gereken her adımın atılacağını belirtti.

Yaptırımlarda 51 gemi ve 1 LNG tesisi de hedef alındı

Açıklamada, Lukoil ile Rosneft'e uygulanan yaptırımlar arasında şirketlerin varlıklarının dondurulması, yöneticilerinin yetkisiz kılınması, ulaşım kısıtlamaları ve İngiliz mutemetlik hizmetlerinden faydalanmalarının yasaklanmasının yer aldığının altı çizildi. Ayrıca, yeni yaptırımların 44'ü Rusya'nın sözde "gölge filosuna" mensup olmak üzere 51 gemiyi ve enerji ile savunma sektöründeki çeşitli kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi. Reeves, yaptırım uygulanan varlıklar arasında 7 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tanker gemisinin ve daha önceden yaptırım uygulanan Rus Arctic LNG 2 tesisinden ürün ithal eden Çin'deki Beihai LNG tesisinin de yer aldığını aktardı.

Rus Büyükelçiliği: "Yaptırımlar dış politikamıza etki etmeyecek"

Rosneft ve Lukoil'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden gelişmelere tepki gösterildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, yaptırımların geri tepeceği belirtilirken, yaptırımlar nedeniyle küresel enerji piyasasının istikrarsızlaştırılacağı ve İngiliz firmalar ile tüketicilerin harcamalarının artacağı aktarıldı. Büyükelçiliğin açıklamasında, "İngiliz liderlerin yüksek sesle dile getirdiği güvencelerin aksine bu yaptırımlar Rus dış politikasının seyri üzerinde bir etki oluşturmayacaktır" ifadeleri kullandı.

Rusya'nın Hindistan'daki rafinerisi de yaptırımların hedefinde

Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan Rus rafineri şirketi Nayara da yaptırım uygulanan şirketler arasında yer aldı. En büyük hissedarı Rosneft olan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından halihazırda maruz kalan Nayara, yaptırım kararının kınandığını açıkladı.

Rosneft ve Lukoil şirketleri

Rusya'nın önde gelen petrol üreticisi Rosneft ülkenin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken, onu ikinci sırada takip eden Lukoil'in de yerli rakipleri arasında en büyük dış ticaret katılımına sahip olduğu biliniyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
