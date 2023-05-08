İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Adana'da Miting Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'da, "15 Mayıs'tan sonra bu memleketin 81 iline hizmet taşıyacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Bugünün en derin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Çocuklarımıza gelecek, gençlerimize umut. Hep birlikte bu memleketi ayağa kaldıracağız. Hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adana'da miting düzenledi. Kılıçdaroğlu'na, Adana Mitinginde; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ev sahibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti.

İmamoğlu'nun mitingde yaptığı konuşma özetle şöyle:

"ONLAR O TAŞLARI BANA DEĞİL MİLLETİMİZE, DEMOKRASYE ATTI: Milletçe bu toprakların eşit hissedarları 15 Mayıs'tan itibaren herkes kendini bu milletin güçlü vatandaşı hissedeceği günlere coşa coşa hep birlikte yürüyeceğiz ve size söz kazanacağız. Dün malum talihsiz bir olay yaşadık. Bu olay 150 kişinin bir provokasyonla tertipli yapılmış azmettirilmiş bir olaydır. Bu 150-200 kişinin ne yazık ki azmettirilmiş 150-200 kişinin bize yaptığı bir müdahaledir. Onlar, o taşları bana değil milletimize, demokrasiye attı. Arka planı elbet ortaya çıkacak. Bakın orada elinde bayraklarımızla birlikte canım bayraklarımızla birlikte çoluk çocuk, genç, yaşlı bir aradaydık.

BU OLAYIN TOZU BİLE ERZURUMLUNUN ÜSTÜNE KONMAZ: Valisi, emniyet müdürü ve o süreci provoke eden ne yazık ki seçilmiş belediye başkanı kusurludur, suçludur. Bu olayın tozu bile Erzurumlunun üstüne konmaz. Erzurumlu Nene Hatun'un torunlarıdır. Erzurumlu dadaş memleketidir. Ama orada olan olay bir siyasi müdahaledir. Niye biliyor musun, çünkü kaybediyorlar. Kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan, 'Her şeyi ben bilirim, en akıllı benim, her şeyi ben yaparım. Ben ne dersem o olur' diyen o bir kişi tek kişilik akıl, ne olacak? Tıpış tıpış evine gidecek.

DEVLETİ YÖNETEN İNSANLAR HADDİNİ BİLEK: En son hep birlikte ne zaman ceketi çıkardık? Seçimi elimizden almaya kalktıkları gün. 6 Mayıs'ta uydurma bahanelerle hukuksuz müdahaleleriyle seçimimizi elimizden almaya kalktılar. Demokrasimizi lekelediler. O bir avuç insana İstanbul halkı milletimiz 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokatı attı, okkalı. Milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devleti yöneten insanlar vatandaşa karşı haddini bilecek.

BİZ O GÜZEL KALPLAREMİZLE BU SEÇİMİ 86 MİLYON İNSAN İÇİN KAZANAĞIZ: Ne yazık ki bunlar insanlara, vatandaşlara kötü davranıyor. Azmettirdiği insanlar bize taş attırıyor. Ama biz ne yaparız onlara gül atarız gül. Onlar taş atsın. Biz o güzel kalplerimizle, bu seçimi 86 milyon insan için kazanacağız. Bir de kalkmış ne diyorlar bugün. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı neymiş efendim, biz orayı provoke etmişiz. Onlara kalsa kendimize taş attırmışız. Yani nasıl gücümüz var ki kendimize taş attırırken emniyet müdürüne de talimatı ben veriyorum, valiye de talimatı ben veriyorum. Biz öyle bir ahlaka sahip değiliz. Bunların utanmaları bile kalmamış.

HEP BİRLİKTE BU COŞKUYU DEMOKRASİ ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ: Memleketimin her köşesinde büyük bir coşku. Neden? ve hep birlikte bu coşkuyu bir demokrasi şölenine dönüştüreceğiz. İşte memleketin birleştirici gücü, devlet insanı. Devletin o derin aklını, derin deneyimini, tecrübesini bilen, hayatını hak, hukuk, adalet, mücadelesini adamış, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceğiz. Bunları evine yollayacağız. Güçlü bir ittifakız. İttifakımızın ki bugün burada İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de sizlerle birlikte olacak. Büyük bir kucaklaşma, dört siyasi parti daha toplam altı. Parti ve Mansur Başkan dostumuz biz birlikte çok güzel bir süreci başlatacağız.

HEP BİRLİKTE BU MEMLEKETİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ: 15 Mayıs'tan sonra bu memleketin 81 bir ilimize hizmet taşıyacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Bugünün en derin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Çocuklarımıza gelecek, gençlerimize umut. Hep birlikte bu memleketi ayağa kaldıracağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Sevgili sevgili Adanalılar burada çok kıymetli konuşmacılar olacak. Onun için sizinle sözleşme yapıp sahneyi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza bırakmak istiyorum. Şimdi şimdi sevgili Adanalılar, 14 Mayıs'a kadar kalan 6günde her anımızı bu seçim duygusuna ayırıp eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla konuşup onları ikna etmeye hazır mıyız? 14 Mayıs'a kadar özellikle sevgili gençler ayrışmadan arkadaşlarınızı ikna ederek oylarınızı Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na vermeye ikna edecek misiniz? 14 Mayıs'ta sandıklarda görev alarak ister partiler üzerinden ister Türkiye gönülleri üzerinden görev alarak sandıklara sahip çıkacak mıyız? 14 Mayıs günü oy kullandıktan sonra okul önlerinde ve civarında elimizde Türk bayraklarımızla memleketi bir demokrasi şölenine dönüştürecek miyiz? O zaman. Aramızda kalsın Adana. Kimseye söylemeyin tamam mı? Sakın kimseye söylemeyin. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz Adana. Kazanıyoruz Adana. Memleket kazanıyor. Millet kazanıyor. Milletimiz kazanıyor. 86 milyon insanımız kazanıyor."