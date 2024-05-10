Günümüz ilişkilerinde love bombing, ghosting gibi cümleleri özellikle de son dönemlerde sıkça duymaya başladık. Sağlıksız ilişkiler, ayrıl barış ilişkiler veya mutlu ilerlemeyen ilişkiler içinde olan kişiler, buna bir son vermek istiyor. Peki sağlıklı ilişki nasıl yaşanır? İki tarafın da mutlu ve güvende olduğu ilişki nasıl başlamalı? İlişkiye başlamadan önce tarafların birbirine sorması gereken sorular neler? Sağlıklı bir ilişki yaşamak isteyenler buraya! İşte ilişkinin başında karşı tarafa sorulması gereken sorular...

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİYE BAŞLARKEN SORULMASI GEREKEN SORULAR NELER?

Güvenli ve sadık bir ilişkiye başlarken karşı tarafa sorulabilecek bazı sorular şunlar olabilir:

Geçmiş ilişkilerin hakkında konuşabilir miyiz? Bu ilişkilerden ne öğrendin?

İlişkideki beklentilerin nelerdir?

Aile ve arkadaşlarınla ilişkiniz nasıl?

İleride aile kurmayı düşünüyor musun?

Kariyer hedefleriniz neler?

Hangi konular hakkında tutkulu veya ilgili olduğun konular var mı?

Hayattaki en büyük korkuların nelerdir?

İdeal tatilin nasıl geçer?

İlişkide önem verdiğin değerler nelerdir?

İletişimde nasıl bir tarz benimsemeyi tercih edersin?

Bu sorular, karşılıklı anlayışı artırarak ve gelecekteki beklentileri netleştirerek sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturabilir. Ancak, bu soruları sormadan önce ortamın uygun olduğundan ve karşı tarafın konuşmaya hazır olduğundan emin olmak önemlidir.