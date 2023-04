İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır"

Bakan Soylu, Fatih'te gençlerle sahur yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Fatih'te AK Parti Gençlik Teşkilatı'nın sahur programına katıldı. Programda konuşan Soylu, "Ben Terör örgütlerinden korkmuyorum. Onlarla mücadele belli, ama dünyanın en büyük temel problemlerinden birisi kültürel terörizmdir. Biz kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Bu kadar açık ve net. Aile yapısı, ahlakı, büyüğü, küçüğü her ülkenin içerisinde bulunduğu medeniyeti onun tarihini, dinimizi, inanç değerlerimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, annelerimizin ve babalarımızın bize öğrettiklerini tarif etmeye yönelik bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Buna karşı bir şey söylediğiniz zaman gerici oluyorsunuz. Arkadaşlar, biz sadece darbelerle meşgul olmuyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz çünkü çok acısını çekmişiz, terörle meşgul oluyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz. Ama en temel problemlerimizden bir tanesi her ülkenin zeminini altına almaya çalışıyorlar. Adam değiştiriyorlar, para veriyorlar, onlara sanal itibarlar kazandırıyorlar ve kazandırdıkları sanal itibarlar üzerinden de ülkeleri tahrip etmeye çalışıyorlar. Her yerde bu böyle işliyor." ifadelerini kullandı.

"Biz Avrupa'nın boyasının Amerika'nın boyasına döküldüğünü gördük" diyen Soylu sözlerine şöyle devam etti, "Biz çocukluğumuzda şöyle büyüdük, bize hep şunu söylediler. İngiltere demokrasinin beşiğidir. Evet, nasıl beşiği? Bir meşruti sistem var. Kral var, kraliçe var, o ne yapıyor İngiltere'de, kimsenin haberi var mı? Mesela bir kral, bir kraliçe, bir sistem içerisinde ne ifade eder, veya bir başbakan neyi ifade eder? Biz aslında bunu çok açık bir şekilde geçen günlerde gördük. 3 defa başbakan değiştirdiler üst üste, şimdi de değiştirecekler, ayıp olmasın diye değiştiremiyorlar. Peki demokrasiyle mi değiştirdiler? Hayır, beğenmediler. Hemen değiştiler. Peki sen nasıl demokrasinin beşiğisin? 3 ayda üç başbakan değiştirdiler. 3 ayda 3 ayrı parti kongresi yaptılar. Bu nasıl bir parti ki hemen siyasileri harekete geçiriyor, başbakanlık yapmadığını anlayıp anlayamayacak." diye konuştu.

"Avrupa, Amerika'nın konvoyundaki katırdır"

Avrupa'yı hedef alan Soylu sözlerine şöyle devam etti,

"Bir kışı hesap edemeyen, bir öndeki kışı planlayamayan ve ben bu dünyayı yumuşak bir düzeyden yöneteceğim diyen batı, Avrupa müfriz olmuştur. Size bir ağabeyiniz olarak şunu söylemek isterim, Avrupa diye bir şey yoktur, kafanızda büyütmeyin. Amerika vardır. Avrupa Amerika'nın konvoyundaki katırdır. Hiçbir özelliği söz konusu değildir." dedi

"Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır"

Bakan Soylu, "Herkese tekrar hatırlatmak lazım. Bu ülkede ancak zenginler uçağa binerdi arkadaşlar. Uçağa binmek bir zenginlik alametiydi. Bu ne zaman değişti biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan ile beraber değişti. Abartı mabartı yok. Bu Tayyip Erdoğan'la beraber değişti. Tayyip Erdoğan'la beraber millet uçağa binmeye başladı. Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Siyasi yelpazedeki yeri tanımlanırsa tam da böyledir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Cesurdur. Size Türkiye'nin alt yapısı hazır, geleceğe doludizgin koşabilecek bir Türkiye bırakılmaktadır." diye konuştu.