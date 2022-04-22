İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya gelerek, sohbet edip gençlerin sorularını yanıtladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya gelerek, sohbet edip gençlerin sorularını yanıtladı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez Sur ilçesi tarihi Ongözlü Köprü mevki Kırklar Dağı eteklerinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tesiste gençlerle buluştu.

'Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor' isimli buluşmada Bakan Soylu'ya, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen buluşmada, Bakan Soylu, gençlerle sohbet edip onların sorularını yanıtladıktan sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Hisarcık, Sur, Politika, Haberler

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