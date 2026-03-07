İçişleri Bakanı Çiftçi: Terör ihtimali ortadan kalktıkça bölgenin enerjisi kalkınmaya yönelecek

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler, dünyadaki krizler ve jeopolitik gerilimler 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ne kadar stratejik olduğunu açıkça göstermektedir. Zira bu sürecin selameti, yalnızca bugünün meselesi değildir; Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme meselesidir. Terör ihtimali ortadan kalktıkça, bölgenin enerjisi kalkınmaya yönelecek" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Vali Birol Ekici ile görüştü. Bakan Çiftçi, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Çiftçi, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

'AK PARTİ'NİN KURULUŞU, BÜYÜK BİR KIRILMA ANI OLDU'

Bakan Çiftçi, ziyaretlerinin ardından Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen Vefa İftar Programı'na katıldı. İftarın ardından konuşan Çiftçi, "Ramazan'ı Şerif; rahmettir, kardeşliktir ve gönüllerin birleştiği mübarek bir aydır. Bu bereket sofrasında, rahmet ikliminde Şehr-i Nuh'ta, sizlerle bir araya gelmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu topraklar, Cudi'nin eteğinde sabrın, teslimiyetin ve yeniden dirilişin hatırasını taşır. Hazreti Nuh'un duasının yankılandığı bu iklim, asırlardır kardeşliğin, umudun ve hikmetin yurdu olmuştur. Nice alim ve ulemanın, nice medresenin ışığı bu coğrafyayı asırlar boyu aydınlatmıştır. Sibernetiğin ilk adımlarını atan, çağının ötesine geçen fikriyle insanlığa ufuk açan El Cezeri'nin mirası bu coğrafyada yükselir. Sözü hikmete, hikmeti irfana dönüştüren Mela-ye Ciziri'nin sedası bu topraklarda hala yankılanır. Bu beldelerin mayasında ilim vardır, sanat vardır, tefekkür vardır, gönül vardır. AK Parti, bundan 23 yıl önce Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli, cesur ve millet sevdalısı liderliğinde işte bu büyük yürüyüşün adı olarak doğdu. O gün Türkiye, vesayet odaklarının baskısı altındaydı. Milletin değerlerine mesafe koyan anlayışlar vardı. Yerli ve milli kalkınma hayalleri küçümseniyordu. AK Parti'nin kuruluşu; darbelerle, milletin; inancını, kimliğini, değerlerini bastırmaya çalışan anlayışa karşı, büyük bir kırılma anı oldu" dedi.

'MİLLETE HİZMET YOLUNDA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Şırnak'a 113 milyar lirayı aşan yatırımın yapıldığını ifade eden Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"O gün Türkiye, kendi istikametini kendi çizen güçlü bir iradeyle buluştu. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin her köşesinde büyük bir kalkınma hamlesi başladı. 81 vilayetin her biri aynı nazarla görüldü. Bu milletin hiçbir ferdi kökeninden dolayı geri plana itilmedi, inancından dolayı yadırganmadı, yaşadığı şehir sebebiyle ikinci plana atılmadı. 'Millete hizmet, memleketin tamamına hizmet' anlayışıyla yola revan olundu. Bu süreçte Şırnak'ımıza 113 milyar lirayı aşan bir yatırım kazandırılmışsa, bunun arkasında güçlü bir siyasi irade vardır. Millete adanmış bir liderlik vardır. Gece gündüz çalışan teşkilatlar vardır. Sizler gibi AK davanın kahramanları vardır. Muhterem Cumhurbaşkanımızın şu sözü bu yürüyüşün özeti niteliğindedir; 'Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz.' Millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz. İşte bu anlayışla yürüdük. İşte bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz."

'YILLAR BOYUNCA ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDENDİ'

Terör üzerinden büyük oyunların kurulmasına rağmen Türkiye'nin diz çökmediğini belirten Bakan Çiftçi,şunları söyledi:

"Bu toprakları birlikle, beraberlikle ve kardeşlikle ebedi vatan eyledik. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusunda birlikte saf tuttuk. Kut'ül Amare'de yenilmez denilen ordulara birlikte diz çöktürdük. Çanakkale'de aynı siperde 'bu vatan geçilmez' dedik. Milli Mücadele'de aynı istiklal sevdasıyla ayağa kalktık. Bugün Hz. Mevlana'dan Mela-ye Ciziri'ye kadar uzanan büyük bir irfan mirasının varisleriyiz. Aynı hakikatin farklı dillerde yankı bulan; büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Dilimiz farklı olabilir, nağmemiz farklı olabilir; lakin kalbimiz birdir. Kıblemiz birdir. İstikametimiz birdir. Vatanımız, bayrağımız ve kaderimiz birdir. Ne var ki bu kardeşliği hazmedemeyen odaklar, yıllarca kaleyi içerden sarsmaya çalıştı. Aramıza nifak tohumları ekmek istediler. Bu ülkenin enerjisini tüketmek, kaynaklarını kurutmak, evlatlarını birbirinden koparmak istediler. Terör üzerinden büyük bir oyun kuruldu. Yıllar boyunca çok ağır bedeller ödendi. Vatanı müdafaa uğruna nice yiğidimiz şehadete yürüdü. Rabbim; bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizin her birini rahmetiyle, cennetiyle müşerref eylesin. Kahraman gazilerimize huzurlu ömürler ihsan eylesin. Nice ocağa ateş düştü. Nice anne, nice baba, nice eş, nice evlat yüreğine kor düştü. Çok büyük ekonomik kaynaklar terörle mücadeleye ayrıldı. 2 trilyon doları aşan ekonomik yük, meselenin ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu açıkça göstermektedir. O kaynak kalkınmaya harcansa bugün Türkiye, bambaşka bir seviyede olurdu. Ancak bütün bu oyunlara rağmen bu aziz millet diz çökmedi; birliğini korudu, beraberliğine sahip çıktı. Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü destekleri ile yürüyen 'Terörsüz Türkiye' süreci büyük bir umut kapısı açıyor. Bu süreç; huzurun güçlenmesi, kardeşliğin tahkim edilmesi demektir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealinin daha sağlam adımlarla ilerlemesi demektir."

'HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme meselesi olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu tarihi sorumluluğun önemli bir adımıdır. Yürütülen çalışmalar, milletin temsil gücüyle bu meseleye, kalıcı çözümler üretme iradesini göstermektedir. Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde; milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz, bu süreçte üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz üstlenmiştir. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak; bu sürecin sükunetle, suhuletle, sağduyuyla yürütülmesi adına üzerimize düşen her vazifeyi yerine getireceğiz. Güvenlik ve asayişten asla taviz vermeyeceğiz. Süreci sabote etmeye yeltenenlere karşı teyakkuz halinde olacağız. Milletimizin huzuru, kardeşliğimizin muhafazası, devletimizin vakar ve kudretini korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler, dünyadaki krizler ve jeopolitik gerilimler 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ne kadar stratejik olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Kardeşliği güçlendirme, birliğimizi pekiştirme sürecinden rahatsız olan ve bunu istemeyen bölgesel şer odaklarına fırsat vermemeliyiz. Zira bu sürecin selameti, yalnızca bugünün meselesi değildir; Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme meselesidir. Terör ihtimali ortadan kalktıkça, bölgenin enerjisi kalkınmaya yönelecek" ifadelerini kullandı.

'BU BÖLGE KALKINDIKÇA 'TÜRKİYE YÜZYILI, HUZURUN YÜZYILI' OLACAKTIR'

İçişleri Bakanlığı olarak şehirlerin güvenliği için her an görevlerinin başında olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bugün Gabar'da 81 bin varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Bu üretim Türkiye ekonomisine yılda 2 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Bu enerji, bu bereket, bu imkan; Şırnak'ın kaderine vurulan zincirlerin kırıldığını göstermektedir. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de bu şehirlerin huzuru ve güvenliği için her an görev başındayız. Milletimizin emrindeyiz. Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızın can güvenliği, mal güvenliği, inancı, kültürü, aidiyeti devletimizin teminatı altındadır. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu millet tek yürektir. Cenabı Hakkın izniyle; bu vatanı hep birlikte daha müreffeh, daha kudretli, daha huzurlu kılacağız. Bu bölge kalkındıkça 'Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı' olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı