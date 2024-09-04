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İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımına başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya bakanlığı hüzünle izliyorum arkadaşlar hüzünle. Bunlar vitrinde durmak ve hani bir bir kişinin gözündeki spor etkinliğinde söyleyeyim. Hani madalya kürsüsünde birinci mi olacağım, ikinci mi olacağım, üçüncü mü olacağım? O bir kişinin gözünde bir yere oturmaya çalışan arkadaşlar. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tour of İstanbul Basın Toplantısı sonrası Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımıyla ilgili soruları yanıtladı.

İmamoğlu, "Çevre Şehircilik Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı ve yıkıma başladıklarını duyurdu. Sahadaki son durum nedir? İBB ekipleriyle bakanlık ekipleri arasında bir çatışma mı var?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Sosyal medya bakanlığı hüzünle izliyorum arkadaşlar hüzünle. Ve milletimiz adına kötü bir sınav veriyorlar vermeye devam ediyorlar. Bir kaç örnek vereceğim? Bu konuda çok fazla kendimi de yormak istemiyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz minvalinde burada bir şey, bir oyuncak bulduk üstünde ne yaparız diye devletin bütün kurallarını imha ederek, yok ederek hareket etme anlayışı tam da Bakanlığa ve bu talimatı veren Bakana yakışıyor. Bunlar vitrinde durmak ve hani bir bir kişinin gözündeki spor etkinliğinde söyleyeyim. Hani madalya kürsüsünde birinci mi olacağım, ikinci mi olacağım, üçüncü mü olacağım?

"24 SENEDİR İZLEMİŞLER"

O bir kişinin gözünde bir yere oturmaya çalışan arkadaşlar. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine. Çünkü devletin önemli bir kurumunda görev yapıyorlar. Acı olan ne biliyor musunuz? 94 -2018, 24 senedir izlemişler. 24 sene sonra bütün milletin ekranlarda izlediği, sonra da suç örgütü diye yargılanan bir kişi ismi Adnan Oktar hapse atılıyor. 24 sene sonra göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra burada bir işte malum süreç, bir yabancı kişi geliyor, bir mülkiyet alıyor, izin alıyor bu hususi süreçler işliyor. Ve Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Garip olan zaten yıkım programı olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde.

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

"BUNLARA TENEKEDEN BİRER MADALYA YOLLAYACAK MİLLET SANDIKTA"

Peki aynı Bakan, aynı yönetim, tekrar ifade edeceğim, milletin gözünün içine bunu soka soka anlatacağım ki milletimiz bunu görsün. Bu arkadaşların gözüne bunu böyle hani sokarak anlatacağım. Çünkü boğazın kıyısında bizim kamulaştırmamıza da engel olacak bir biçimde boğazın kıyısında kaldırımda Üsküdar meydanın önünde bir alana günübirlik tesis alanı diye yapı yapılması için imar veren bir anlayış kendini ispat etmek için paralıyor. Daha kötüsü biz oraları yıkarken önümüze polisi dizen de bunlar. Bizim polisimizi, üç otobüs polisimizi orada önümüze dizen de bunlar. Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ama kötü olan ne biliyor musunuz gene millete dönük bir aklama değil. Bir kişinin gözünde parlama aklaması bu. Bunlara tenekeden birer madalya yollayacak millet sandıkta, tenekeden. Ve inşallah boyunlarında gezdirirler. Bu şehrin muhafızı belli bu şehrin muhafızı olan insanlar belli.

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

"MUHAFIZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz Allah'ın izniyle o boğaza bakan askeri alanlarda yaptıkları kuleleri bilen birisi olarak, açtığımız davaları bilen birisi olarak, tek bir metrekareye tek bir imar rantı çıkartmayan birisi olarak, yüzlerce noktada imar çıkartan, parsel bazlı küçücük parsellere bile hala Şehircilik Bakanlığı'nda imar tasarlayan akla karşı mücadele etmeye muhafız olmaya devam edeceğiz. Bu muhafızlığımız büyük bir muhafızlığıdır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Bu konuda çok başarılı ve iyi bir ekibe, iyi anlayışa sahibiz. Arkamızda da on milyonlarca vatandaşımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Devletin bir kurumunu temsil ettikleri için hallerini hüzünle izliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu Sosyal Medya Politika Vaniköy Yaşam Spor Hani

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Yorumlar (16)

Emrah null:

niye üzüldü ki acaba

189
45
yanıtYanıtla
levent tugcu:

Ekrem spor yorumculuğuna geri dön Bilader. Cidden söylüyorum. Zaten Bi tanesinin görmekten baya sıkıntı yaşıyoruz hergün. Senide görmek istemiyoruz. Saçma saçma çıkışlar vs

166
45
yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Üzülürsün tabi. Cukkaladığın parayı geri iade etmek zorunda kalacaksın muhtemelen

150
33
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Mh Sn:

Bu konuda haklı

55
122
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SAVAŞ GÜNAY:

Takma kafana başka yerden telafi edersin.

120
43
yanıtYanıtla
Halit:

fırıldak

108
32
yanıtYanıtla
Selim Demir:

hangi zengine peşkeş çektii acabaa

76
16
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Bilge Tanrıöver :

İktidarın eylemleri hoşuma gitmiyor ancak Ekrem bey sen bir şovmensin

60
16
yanıtYanıtla
cem bülent kutlu:

İstanbul nimet nimet...

17
6
yanıtYanıtla
Goethegitme:

BEeeNnNn,HaLKıMmm

5
16
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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