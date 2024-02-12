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Hollanda Hükümeti, İsrail'e F-35 Parçalarının Satışının Durdurulmasına İtiraz Edecek

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Hollanda hükümeti, temyiz mahkemesinin İsrail'e F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının durdurulması yönündeki kararına itiraz edeceğini açıkladı. Hükümet, F-35'lerin bölgedeki tehditlere karşı koruma sağlamak için önemli olduğunu savundu.

Hollanda hükümeti, temyiz mahkemesinin İsrail'e F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının 7 gün içinde Hollanda tarafından durdurulması yönündeki kararına itiraz edecek.

Hollanda'da temyiz mahkemesinin insan hakları örgütlerinin itirazını kabul ederek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda kullandığı F-35 savaş uçaklarına ait parçaların satışının 7 gün içinde Hollanda tarafından durdurulmasına karar vermesinin ardından hükümet harekete geçti. Hollanda hükümeti, söz konusu karara Yüksek Mahkeme'de itiraz edeceğini belirterek, F-35'lerin İsrail'in kendisini "İran, Yemen, Suriye ve Lübnan gibi bölgedeki tehditlerden" koruması için çok önemli olduğunu öne sürdü. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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