Hatay'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 1 kişi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, şüpheli 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenin sağlanması için uygulamalara devam ediyor. Tarihi eser kaçakçılığı ile uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde yapılan uygulama kontrolünde 3 şüpheli durduruldu. Şüpheli şahısların evinde ve üst aramalar sonucunda, 43 sikke, 5 cm boyutunda kupa şeklinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 parça halinde 40,09 gram eroin 0,62 gram metamfetamin, 0,72 sentetik kannabinoid, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca ve 5 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslardan İ.A. ve F.G. serbest bırakılırken H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY