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Hasankeyf Kaymakamı Batman Ticaret Odası yönetimini kabul etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Batman Ticaret Odası yönetimini makamında kabul etti. Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Kaymakam İmrak'ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İmrak, Batman Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.