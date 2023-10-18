Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin azil oylamasında çoğunluk sağlanamadı

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, hükümetin onayı olmadan temaslarda bulunmak için yurt dışına çıktığı gerekçesiyle Parlamentoda yapılan azil oylamasında gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, hükümetin onayı olmadan temaslarda bulunmak için yurt dışına çıktığı gerekçesiyle Parlamentoda yapılan azil oylamasında gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Hükümetin onayı olmadan temaslarda bulunmak üzere yurt dışına çıkması nedeni ile Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında eylülde başlatılan azil sürecinin tamamlanması için Parlamentoda oylama yapıldı.

Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği oturuma Zurabişvili de katıldı.

Zurabişvili yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun sürdüğünü hatırlatarak, bu yönde aktif çaba sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

Yurt dışında yaptığı ziyaretlerin amacının ülkesine AB'ye aday ülke statüsünün verilmesi için Avrupa'dan destek almak olduğuna dikkati çeken Zurabişvili, azil sürecinin aslında ülkenin geleceğine "zarar" verdiğini savundu.

Zurabişvili'nin konuşmasından sonra azil oylaması yapıldı.

Gürcistan'da 150 kişilik Parlamentodaki oylamaya katılan 87 milletvekilinden 86'sı "evet" 1'i "hayır" oyu verdi.

Oylamaya muhalefetin büyük kısmı katılmadı.

Anayasaya göre, Gürcistan Cumhurbaşkanının azledilebilmesi için 100 milletvekilinin desteği gerekiyordu.

Parlamentoda 84 koltuğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin, muhalefet partilerinden de destek almadan süreci tamamlaması imkansızdı.

Cumhurbaşkanı hakkındaki azil süreci

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ağustos sonunda Avrupa ülkelerini ziyaret etmesine tepki göstermişti.

Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip olmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı'nın anayasayı ihlal ettiğini savunan Kobakhidze, bu nedenle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

Gürcistan Anayasa Mahkemesi de hükümetin onayı olmadan yurt dışına çıkan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin "anayasayı ihlal ettiği" sonucuna varmıştı.