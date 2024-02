Gergerlioğlu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmemeli

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Bir an önce hak yerini bulmalı. Can Atalay, Meclis'e dönmeli ve milletvekilliğine başlamalıdır." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, daha önce kendisinin de cezaevine girdiğini ve milletvekilliğinin Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden düşürüldüğünü anımsattı.

Can Atalay'ın milletvekilliğinin ise iki Anayasa Mahkemesi kararına rağmen düşürüldüğünü belirten Gergerlioğlu, "Utanç verici bir başka gün daha yaşatıldı millete, milleti temsil eden tüm milletvekillerine. Anayasa ve millet ayaklar altına alındı. Kabul etmiyoruz, bu büyük bir zulümdür. Bir an önce hak yerini bulmalı. Hatay Milletvekili Can Atalay, Meclis'e dönmeli ve milletvekilliğine başlamalıdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünün sürdüğünü de dile getiren Gergerlioğlu, Uluslararası Adalet Divanının kesin bir karar vermese de açıklamalarıyla İsrail'i soykırım işlemekle cezalandırdığını söyledi.

Gergerlioğlu, İsrail Meclisinde ve İsrail halkı arasındaki vicdanlı insanların da Gazze'ye yönelik zulmün durmasını istediğini ifade ederek, "Gözümüzün önünde canlı bir soykırım yaşanıyor. Önümüzdeki yıllarda, bu dönemde yaşayan insanlardan olduğumuzu hatırlayacağız. Bu imtihanı kaybetmeyelim ve canlı yayında süren soykırıma karşı en keskin insani tepkimizi gösterelim, yarın pişman olmamak için." değerlendirmesini yaptı.

Gergerlioğlu, ibadethanelerin kutsal yerler olduğunu ve dokunulmazlıkları bulunduğunu belirterek, İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı lanetlediğini dile getirdi.