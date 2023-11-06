Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 06 Kasım 2023 tarihinde resmi ziyaret kapsamında gittiği Katar'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ve Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve Katar Hava Harp Okulu'nda incelemelerde bulunmuştur" denildi.