Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2025 yılı ekim ayı itibarıyla sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlardan 1713 altın, 1647 gümüş ve 1837 bronz olmak üzere toplam 5 bin 197 madalya kazandı." dedi.

Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bak, sporu yalnızca etkinlik alanı değil, gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyen bir yaşam kültürü olarak gördüklerini söyledi.

Sporun toplumun her kesimine yayılmasını öncelediklerini belirten Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda son 23 yılda ülke genelinde eşi benzeri görülmemiş bir spor altyapısı dönüşümünü hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

"Sporda tesis hamlesi"ne ilişkin rakamları paylaşan Bakan Bak, 23 yılda yapımı tamamlanan ve devam eden tesislerle birlikte 2 bin 970'i Bakanlığının bünyesinde olmak üzere toplam 10 bin 693 tesisle Türkiye'nin dört bir yanında milletin hizmetinde olduklarını dile getirdi.

Bak, projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda 14 ilde 25 projenin yapımı, 18 ilde 23 tesisin yapım ihale çalışmaları ve 14 ilde 20 projenin arsa tahsisi ve proje hazırlık çalışmaları devam ediyor. 2002 sonrası 41 stadyumumuzu Türk futbolunun hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. 50 bin kapasiteli Ankara Stadyumu başta olmak üzere Bilecik, Muğla, Yozgat, Artvin, Aydın, Osmaniye ve Kahramanmaraş stadyumlarımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz. En kısa sürede bu modern stadyumlarımızı Türk futbolunun ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Lisanslı sporcu sayısındaki artışa dikkati çeken Bak, "Türk sporuna yaptığımız yatırım ve hizmetlerin en güçlü meyvelerinden biri de lisanslı sporcu sayımızdaki artıştır. Bu sayı 2002'de 278 bin 47 iken, bugün 17 milyon 835 bin 268'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Milli sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılara işaret eden Bak, "2025 yılı ekim ayı itibarıyla sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlardan 1713 altın, 1647 gümüş ve 1837 bronz olmak üzere toplam 5 bin 197 madalya kazandı. Şu an Riyad'da gerçekleştirilmekte olan İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 branşta 216 sporcumuz ter döküyor. Sporcularımız, Türkiye'ye yeni bir rekorla dönmeye hazırlanıyor. 57 ülke, 3 bin 500 sporcunun katıldığı oyunlarda şu ana kadar 44 altın, 16 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 71 madalya kazanmış durumdayız. Ben bu konuşmayı yaparken de çocuklarımız mücadele etmeye, madalya kazanmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Bu zaferleri ülkemize yaşatan her sporcumuzla gurur duyuyoruz"

Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 24 yıl sonra final heyecanı yaşadığını ve ikinci olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcularımız bu yıl ay yıldızlı bayrağımızı gurur ve başarıyla temsil ettiler. IBSA Avrupa Şampiyonası'nda, Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımlarımız Finlandiya'da tarih yazdı. Finalde kadınlar İsrail'i, erkekler ise Ukrayna'yı mağlup ederek iki kategoride de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tayland'daki FIVB Dünya Şampiyonası finalinde sergilediği muhteşem mücadeleyle dünya ikinciliğini ülkemize getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 'Bizim Çocuklar' Bulgaristan ve Gürcistan karşısında elde ettikleri galibiyetlerle güçlü bir çıkış yakaladı. Önümüzde 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak önemli bir Bulgaristan karşılaşması bulunuyor. Avrupa futboluna damga vurmuş milli futbolcularımızın bu organizasyonda da bize büyük gurur yaşatacaklarına yürekten inanıyor, kendilerine başarılar diliyoruz."

Zamanı yetmediği için zikredemediği sayısız başarı bulunduğunun altını çizen Bakan Bak, "Bu zaferleri ülkemize yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

"Milli sporcu bursu" çalışmasını hayata geçirerek "okul mu, eğitim mi?" ikilemini ortadan kaldırdıklarını dile getiren Bak, bugüne kadar 416 milli sporcunun bu haktan yararlandığını bildirdi.

Sportif Yetenek Taraması'nda 5 milyon 448 bin 280 çocuğun tarama ve test ölçümlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Bak, 8-10 yaş grubu çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri bu program sayesinde Türk sporunu zirveye taşıyacak yıldızları çok küçük yaşlarda keşfettiklerini vurguladı.

"Cudi Dağı'nın eteklerinden raket sesleri yükseliyor"

"Terörsüz Türkiye" idealinin adım adım gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bu büyük dönüşüme var gücümüzle destek sağlıyoruz. Terörün karanlık izlerinin silindiği, çocuk seslerinin yeniden yankılandığı bu topraklarda, sporu barışın, umudun ve yeniden doğuşun dili haline getiriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri, kuşkusuz Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'dır. Bir zamanlar roket seslerinin yankılandığı Cudi Dağı'nın eteklerinden bugün raket sesleri yükseliyor. O sesler, bu bölgenin huzura, güvene ve istikrara kavuştuğunun en güçlü işaretidir.

Bölgede birbirinden değerli tesis ve eserlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Zap Suyu'nda artık rafting turnuvaları düzenliyor, müzik temalı gençlik merkezimizde müziğe gönül vermiş yetenekli gençlerimize nitelikli imkanlar sunuyoruz. Spor salonlarımız, tenis kortlarımız, yüzme havuzlarımız, basketbol, voleybol, futbol sahalarımızla gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü kötülükten uzak tutmaya gayret ediyoruz."

Bakan Osman Aşkın Bak, milli sporcuları Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde olimpiyatlara hazırlamaya devam ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'miz halihazırda 27 ilde, 23 olimpik branşta, 393'ü yatılı, 447'si gündüzlü olmak üzere toplam 840 sporcuyla faaliyetlerini sürdürüyor." bilgisini verdi.

"Türk sporunun can damarı" olarak nitelendirdiği amatör sporlara Bakanlık olarak büyük önem atfettiklerini söyleyen Bak, "Spor kulüplerimizin sayısı 2002'de 6 bin 35 iken, bugün 25 bin 103'e yükseldi. Uluslararası arenada ülkemizi temsil eden 64 sporcu, 255 antrenör ve 40 kulübümüze, toplam 178 milyon 188 bin 391 lira değerindeki ödüllerini takdim ettik. Spor federasyonlarımıza da desteğimiz sürmektedir. Bu yıl 63 spor federasyonumuza 6 milyar 127 milyon 550 bin lira mali destek sağladık. Bu süreci mali denetim ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütüyor, federasyonlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Ülkemizi dünyanın doğa sporları üssü haline getirmeyi hedefliyoruz"

Bakan Bak, Türkiye'nin sahip olduğu doğal zenginlikleri, dört mevsim spor yapılabilen coğrafyası ve gelişmiş tesis altyapısıyla, spor turizminde küresel ölçekte öncü ülke olma yolunda ilerlediğinin altını çizdi.

11. ve 12. Kalkınma planlarına ilk kez "spor turizmi" başlığının eklendiğine işaret eden Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünya genelinde hızla büyüyen bir spor turizmi pazarı var. Milyarlarca dolarlık hacme ulaşan bu alanda ülkeler rekabet ederken bizim hedefimiz, bu büyük pastadan Türkiye'nin hak ettiği payı almak, ülkemizi doğa, kültür ve sporun kesişim noktasında küresel merkez haline getirmektir. Türkiye'nin dört bir yanı, Kaçkarlar'dan Toroslar'a, Erciyes'ten Munzur'a, Ilgaz'dan Kaz Dağları'na kadar artık sporun hizmetindedir. Biz, Türkiye'nin bütün doğal zenginliklerini spor turizminin hizmetine sokarak ülkemizi dünyanın doğa sporları üssü haline getirmeyi hedefliyoruz.

Dünyanın en büyük dağ koşusu organizasyonu olan UTMB Türkiye ayağını, bu yıl Kaçkar Dağları'nda Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirdik. Bu vizyonun sahadaki yansımalarını her yıl daha fazla görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, İstanbul Maratonu, Göçebe Oyunları, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Eskrim Şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları, Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabı, Turkish Airlines Open Golf 2025 örneklerinde olduğu gibi futbol, basketbol, atletizm, jimnastik ve tenis gibi uluslararası popülaritesi yüksek branşlarda pek çok önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz."

Bak, İstanbul'da UEFA Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu önemli adım, ülkemizin uluslararası spor camiasındaki güvenilirliğini ve organizasyon kapasitesini tescilleyen bir gelişmedir. Türkiye artık yalnızca büyük turnuvalara ev sahipliği yapan bir ülke değil, Avrupa futbolunun karar alma süreçlerinde etkin paydaş haline gelmiştir. Bu güçlü konumun bir yansıması olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Ayrıca, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali de ülkemizde oynanacak. Bu dev organizasyonlar, Türkiye'nin spor alanındaki marka değerini ve diplomatik gücünü daha da yükseltecektir. Bununla birlikte 2027 Avrupa Oyunları'nı ilgili bakanlıklarımız, TMOK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca, 2036 olimpiyat ve paralimpik oyunları adaylık sürecine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Yasa dışı bahisle mücadele

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Türk sporunun gelişimine ve yaygınlaşmasına destek sağlamaya devam ettiğini bildiren Bak, her yaştan vatandaşın spora erişimini kolaylaştırma, aktif yaşam kültürünü toplumun geneline yayma ve güçlü bir spor ekosistemi oluşturma hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yasa dışı bahisle mücadeleye ilişkin de konuşan Bak, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın öncelikli mücadele alanlarından biri de yasa dışı bahistir. Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. 1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın işbirliğiyle kapsamlı mücadele yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığından İçişleri Bakanlığına, MASAK'tan BTK'ye kadar çok sayıda kurumun koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte, toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır."

Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda yapay zeka, veri analitiği ve blokzincir teknolojilerini sporun hizmetine sunduklarını dile getiren Bak, "TÜBİTAK işbirliğiyle 'Oyuncu Kimlik Numarası Projesi (OKNUP)' tamamlanmış, 'Merkezi Bayi İzleme ve Değerlendirme Sistemi' ile 'İddia Blokzincir Sistemi' projeleri hayata geçirilmektedir. Bu yeniliklerle hem yasal bahislerin denetlenebilirliği artırılmakta hem de sporun temiz, adil ve sürdürülebilir zeminde gelişmesi sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde hem spora yatırım yapmaya hem de yasa dışı bahisle mücadelede Türkiye'nin örnek bir ülke olmasına kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, Bakanlığının 2026 yılı için öngörülen bütçesinin 300 milyar 302 milyon 192 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

