Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
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Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç PKK'nın fesih kararıyla devam ederken Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Bundan sonraki kısım, terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Meselenin konuşulacağı yer TBMM'dir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs Pazartesi günü fesih ve silah bırakma kararını duyurmasıyla devam ediyor.

YÜRÜYÜŞE ÇOK KALABALIK BİR EKİP KATILDI

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. "Gençler ile Kortej Yürüyüşü"ne çok kalabalık bir ekip katılırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

"BARIŞIN KARDEŞLİĞİN HÜKÜMRAN OLMAYA BAŞLADIĞI BİR DÖNEMİN BAŞINDAYIZ"

Petrol sahasında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Çok anlamlı bir gün. Anlamlı bir dönem. Şırnak'ın gençleriyle birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu yürüyüşü gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geniş kadro ile buradayız. Gençlerimiz var. Bir zamanlar şu dağların her tarafında terörün kol gezdiği, bu coğrafyada bugün barışın kardeşliğin hükümran olmaya başladığı bir dönemin başındayız. STK'larımızla, kanaat önderlerimizle beraber güzel bir program yapacağız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ SİLAHLARINI TESLİM ETMELİ"

Barışın kardeşliğin dostluğun bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin kıyamete kadar sürmesini temenni eden güçlü bir mesajı vereceğiz. Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

"TERÖRDEN KURTULDUKÇA BÜYÜK ZENGİNLİĞİ ORTAYA ÇIKARDIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "Bugün çok daha özel. Gabar'daki üretimimiz ciddi boyutta artmış durumda, 81 bin varil üretime ulaştık. Terörsüz Türkiye şimdi burada çok daha anlam buluyor. Bugün özel günde gençlerimizle beraber Meclis'imizin değerli başkanı, milletvekillerimiz, komisyon üyesi milletvekillerimizle beraber bu büyük projeyi onlarla beraber milletimize paylaşmış oluyoruz. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi ama hamdolsun terörden kurtuldukça büyük zenginliği ortaya çıkardık. Şırnak'ta gençlerimiz önemli bir iş imkanı buldular. Herkesin ümidi çok daha büyüyecek. Ülkemiz adına çok büyük bir ekonomik kazanım haline gelmiş oldu."

"ÇOK ÖNEMLİ YENİ KEŞİF BÖLGELERİMİZ VAR"

Terörsüz Türkiye hedefimizin çok daha büyük bir anlam kazandığı Gabar'da karşılamak üzere sizlerle bir aradayız. Enerjide en önemli projelerimizden bir tanesi Şırnak'ta Gabar'da gerçekleştirdiğimiz petrol arama ve üretim projesi, çok şükür çok kısa bir süre içerisinde 2021 yılında başladığımız keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette ki yapacak çok işimiz var. Çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var.

Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

KARADENİZ'DE YENİ GAZ KEŞFİ

Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. Yaklaşık 75 milyar metreküplük bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3.5 yılda tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla paylaştı. Orada üretim çalışmamız ve yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor. Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretimimiz yeni saha yeni keşiflerle daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürecek. Bu projenin sadece ekonomik bir değeri yok. Bu bölgeye yaptığı katkı anlamında çok daha büyük bir anlamı var. Bu bölge terörle anılan girilemeyen gidilemeyen bir bölgeydi. Hamdolsun bu dağlarda biz 680 km yol ağı yaptık. 3 binin üzerinde genç kardeşimiz çalışıyor" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

kendileri yazıyor kendileri oynuyor

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Haber YorumlarıHOZKAN:

Beğenmeyen güruh, hiç bir şeyi beğenmez. Siz beğenmemeye devam edin, biz beğeniyoruz. Devletimizin yanındayız..

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Haber Yorumlarırecep eren:

Siz genede fazla güvenmeyin bunlara.çok arkadan vurdular.

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Haber Yorumlarımehmet emin günen:

bu süreç 100 yıl önce olacaktı, faşist zihniyet, inkarcı , yok sayma,yok etme tutumların memlekete yaramadığını çok geçte olsa anladılar,inşallah bir daha bu ve bunun gibi sıkıntılı günler olmasın

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Numan bey ortada bir "mesele" mi var ? Bu kadar milletiz bu ulkede adamlar kendilerine ekstra ayricalik almayi planliyor. Ben sahsen laz cerkez abhaz kurt gibi milletimizi olusturan halklardan degilim. Kokenim sadece turk. Simdi ben kendi ulkemde baska bir millete ayricaligi neden tanimaliyim ? Kendimin boyle bir beklentisi yokken baska birini kendimden neden ustun tutmaliyim ? Ulke dara girerse tekrar is bana mi dusecek yine ?

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