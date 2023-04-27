Fuat Oktay: İlk turda seçimi bitireceğiz
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk turda bu işi bitireceğiz, göstergesi de Ankara mitingi olacak.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk turda bu işi bitireceğiz, göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın. Ciddiye alınacak iddialar değil. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var" dedi.
Fuat Oktay, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılan gazetecilere trende açıklamalarda bulundu. Oktay, AK Parti'nin 30 Nisan'daki Ankara mitingine ilişkin "Saha gerçekten çok güzel. Ankara'da geri bildirim çok sıcak. İlk turda bu işi bitireceğiz, göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın. Ciddiye alınacak iddialar değil. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var. Dün Ankara milletvekili adayı arkadaşlarımızla da geç saate kadar toplantı yaptık. Rehavete kapılmak yok. Her şey açıklanana kadar, son saniyeye kadar durmak yok, yola devam. Gece- gündüz çalışacağız. Ankara için şunu yapmak istiyoruz; Ankara başkent, memur şehri olarak bilinirdi; bilişim, savunma, sanayi şehrine dönüştü. Ticarette de 5'inci büyük ihracat kentine dönüştü. Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile benzeri tüm meslek örgütleriyle istişare halindeyiz. Yereldeki sorunlar ile zaten ilgileneceğiz. Fakat onun ötesinde Ankara'nın megakent olması, daha üst aşamaya çıkmasıyla alakalı mega projelere çalışıyoruz" dedi.'İNSANSIZ BİR ORDU KONSEPTİNİ KONUŞUYORUZ'Müjdeler vermeye ve proje üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Oktay, "Son 2 ayda bizim projelere bakın; gerçekten her biri asrın projesi. Doğal gazı sadece yerin altından çıkarıp, getirmiyorsunuz. Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla alakalı, Türkiye'nin sektörde çok ciddi bir oyuncu olmasının ilk adımı. Şimdi petrolde çok ciddi müjdeler alıyoruz; işte Gabar, sizde şahitsiniz terörün en yoğun olduğu yerdi. Togg sadece bir araç değil; akıllı cihaz. Bilişim, otomasyon, elektronik alanlarının lokomotifi olacak. Sağlık yine aynı şekilde bir üst aşamada. Kendi ilaçlarımız, aşılarımız, ekipmanlarımızın yerlileştirilmesi, millileştirilmesiyle ilgili. Savunma sanayinde bir üst levele, 5'inci nesil uçaklar konusuna geçtik. Şimdi insansız hava, kara, deniz araçlarından oluşan insansız bir ordu konseptini konuşuyoruz. Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi. Her sektörde bu böyle. Hangi alana giriyorsak, oyun değiştirici boyutta giriyoruz" diye konuştu.
Fuat Oktay, yerli projelere karşı muhalefetin tutumunu da eleştirerek, "İçeridekiler bizi yakın takip edemiyor olabilir, onların kapasite sorunu var. Meşhur ithal danışmanları var, göndersinler bir tanesini. Onu da gönderecek cesaretleri olmadığı için; iş yapmadıkları, üretmedikleri, boş keseden vaatler veya da iddialarla gittikleri için... Bunlar, ülkenin yönetimine talip olduklarını söylüyor. Yönetime talip olanlar, insanını, mühendisini bu kadar küçük göremez. Türkiye, birilerinden aferin bekleyemez. Türkiye'den aferin bekleyenler var. Müjdelerimiz daha çok olacak" dedi.