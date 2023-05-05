Fadıloğlu: 'Biz, gücümüzü milletten alıyoruz'

Seyrantepe Mahalle sakinleriyle buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Küçük hesaplarla büyük işler yapılmaz. Biz, gücümüzü milletten alıyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşla bir araya geldi. Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"21 yıl önce yola çıktığımızdan bugüne her zaman arkamızda durdunuz. Seyrantepe olarak biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Bundan sonraki süreçte de sizlerin desteğiyle yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızı ezici bir farkla inşallah o balkon konuşmasına sizlerle beraber taşıyacağız. 21 yıl önce hayatımızda neler vardı? Bugün nerelere geldik? Evet, son dönemlerde televizyonlarda soğan, patates hesabı yapanları ben bir kenara bırakıyorum. Küçük hesaplarla büyük işler yapılmaz. Allah'a şükür kendi ülkemizde bugün insansız uçağından, kendi içinde gemisini taşıyan gemiden, helikopterinden, tankından, İHA'sından, SİHA'sından bahsedebiliyorsak, evelallah bu iktidar sayesinde olmuştur. Biz küçük hesapların peşinde koşan bir yönetim anlayışına sahip değiliz. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Milletin partisi olan AK Parti sayesinde Allah'a şükür günden güne hayat standardımızı yukarıya çıkarttık. Bugün, Cumhur İttifakı'yla birlikte milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz."

"Biz, sizlere güveniyoruz"

Programda konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, şunları söyledi:

"Yüzyılın seçimlerine gidiyoruz. 9 günlük sürede Allah'ın izniyle adaylarımızla birlikte Gaziantep'i karış karış geziyoruz. Bugün de Seyrantepe'de vatandaşlarımızla bir aradayız. Bu bir seçim değil. Asla ve asla bunu böyle görmeyin. Bu, yüzyıl önce ecdadımızın verdiği milli mücadele gibi şimdi de bizim verdiğimiz bir milli mücadeledir. Seyrantepe, bu milli mücadelede; liderini, Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaktır. Biz buna inanıyoruz. Biz, sizlere güveniyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum. AK Parti'nin davası, hakkın davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası, hakkın davasıdır. Hakkın davasında muzaffer, muhakkaktır Allah'ın izniyle." - GAZİANTEP

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