Eski Hatay Milletvekili Memet Pürdeloğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
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Eski Hatay Milletvekili Memet Pürdeloğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene Pürdeloğlu'nun yakınları ve siyasi temsilciler katıldı. Pürdeloğlu'nun cenazesi yarın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde defnedilecek.
Eski Hatay Milletvekili Memet Pürdeloğlu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Törene Pürdeloğlu'nun yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleri, Meclis bürokratları ile Meclis personeli katıldı.
Pürdeloğlu'nun cenazesi yarın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilecek.
Kırıkhan'da 1946 yılında doğan Pürdeloğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 18. Dönem'de ANAP Hatay Milletvekilliği yapan Pürdeloğlu, üç çocuk babasıydı.