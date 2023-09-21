Esenyurt'ta PKK lehine gösteri yapan 3 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta PKK lehine yasadışı slogan eşliğinde havai fişekli korsan gösteri gerçekleştiren ve 'İmralı tecridini gençlik kıracak' şeklinde pankart açan 3 kişi, tutuklandı.

Esenyurt'ta, 5 gün önce PKK lehine yasadışı slogan eşliğinde havai fişekli korsan gösteri gerçekleştiren ve "İmralı tecridini gençlik kıracak" şeklinde pankart taşıyan M.Y, A.G ve S.Y., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.