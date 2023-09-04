Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Sekmen, zabıtanın genel düzen ve güveni korumakla görevli bir kolluk birimi olduğunu hatırlatarak, zabıta teşkilatının önemine vurgu yaptı ve çalışanlara başarılar diledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Sekmen, zabıtanın genel düzen ve güveni korumakla görevli bir kolluk birimi olduğunu hatırlatarak, "Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan Zabıta teşkilatımız, aynı zamanda şehirle alakalı alınan karar ve yasaları da uygulayan bir kolluk gücüdür. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz bünyesinde görev yapan zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızın huzur ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Yaşanılabilir bir Erzurum için ilimizde canla başla görev yapan tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyor, mesai arkadaşlarıma çalışma hayatlarında başarılar diliyorum." dedi. - ERZURUM