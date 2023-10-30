Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BM Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne katıldı. BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya gelen Başkan Sekmen, zirvedeki Uluslararası Belediye Başkanları Forumu'nda "Sıfır Atık ve çevre" ana temalı bir konuşma yaptı. Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Bilindiği gibi tabiat ve ekosistem; İlahi bir tecelli olarak biz insanlara emanet edilmiş, mikrodan makroya kadar sayısız popülasyonun yer aldığı canlı bir varlıktır.

Bu emaneti, tüm unsurları ile sahip çıkıp korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak biz insanlar için bir tercih değil bir zorunluluktur" dedi. "Sanayi devrimi ile beraber insanlık bir tüketim çılgınlığı çağına girmiş ve emanet vasfındaki dünyayı bitip tüketmek bilmeyen hırsı uğruna hiç düşünmeden kirletmeye devam etmektedir" diyen Başkan Sekmen, "Günümüzde insanlığın doğadan ve doğadaki kaynaklardan taleplerinin dünyanın biyolojik kapasitesini aşmayacağı durumlarda, ancak küresel sürdürülebilirlik ile mümkün olacağı anlaşılmıştır. Sürdürülebilir bir yaşam, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlıdır. Bu nedenle her birinin doğru yönetilmesi, hayati önem taşır. Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak da hepimizin temel sorumluluğudur" kaydını düştü.

"Çevre, doğa ve tabiat da Dünya'nın bize sunduğu bir mirastır"

Başkan Mehmet Sekmen, Dünya Şehirler Günü Zirvesi'nde "Ne yazık ki modern insan, günümüzde kendini doğanın tek hakimi zannetmektedir" diye konuştu. Sekmen, şöyle devam etti: "Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan hayatiyetini sürdürebilir fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız. Küresel ısınmaya dair yakın zamanda yayınlanan bilimsel bir çalışmaya göre, dünyamız sanayi öncesi döneme göre 1 derece ısındı. Sera gazı emisyonları bu şekilde devam ederse, küresel ısınmanın 2050'lerde 1.5 derece sınırını aşması bekleniyor. Sadece bu rapor dahi bize, acilen üretim ve tüketim kültürümüzü gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Aksi halde, sadece doğal yaşam ve türlerin kaybı değil, toplumların refahı ve ekonomisi de geri dönüşü olmayan bir yola girecek. Bu sebeple, tüm dünya en hızlı şekilde yenilenebilir enerji kullanımına yönelmelidir. 'Sürdürülebilir Şehirleşme' için Sıfır Atık Projesi bütüncül bir yaklaşımla ülkemizde Cumhurbaşkanlığımız ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin mihmandarlığında gerçekleşmekte ve Dünya'ya da örnek olmaktadır. Bu proje, kuşkusuz temiz bir evren için atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefiyle bizlere daha yaşanılabilir bir dünya sunmak için önemli bir adımdır. Sıfır Atık projemizin ülkemizde başlamasına öncülük eden Kıymetli Emine Erdoğan Hanımefendi'ye huzurlarınızda şehrim adına şükranlarımı sunuyorum."

Sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Sıfır Atık konusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak önemli projelere imza atmaktayız. Vatandaşlarımızın, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları, ekiplerimizce toplayıp dönüşüm sürecinin içine alıyoruz. Vahşi depolamayı terk edip, depolama veya yakma yerine geri kazanıma odaklandığımız bu süreçte atıkları, enerjiye dönüştüren entegre tesislerimizle güzide şehrimiz Erzurum'da güçlü sıfır atık hedefi için yoğun bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu. "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir basamak olarak gördüğümüz, şehrimizin kurumları ve bilim insanlarıyla da müşterek çalışıyoruz" diyen Başkan Sekmen, görüşlerini şöyle tamamladı: "Erzurum'da 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı hayata geçirmenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemize dair geliştireceğimiz yeni politikalarımıza yol gösterecek eylem planımızın Erzurum'umuza ülkemize, milletimize, doğamız ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeye ve sürdürülebilir bir gelecek, dirençli bir kent olmak, çocuklarımıza doğayla uyumlu, temiz ve yeşil bir kent bırakmak için daha yaşanabilir ve doğa dostu bir şehir olmak adına var gücümüzle çalışmaktayız." - ERZURUM