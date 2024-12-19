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Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesini ardından hız verdiği diplomatik adımlarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek devam etti. Erdoğan'ın görüşmelerinde Suriye'nin istikrara kavuşması tüm bölgenin güvenliğine hizmet edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş döndürücü bir diplomasi trafiğine imza atıyor. Beşar Esad rejiminin Suriye'de devrilmesinin ardından birçok dünya lideri ile görüşen Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de de temaslarına devam etti.

SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan diplomasiye hız verdi: Görüşmeler peş peşe gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıldır büyük bedeller ödediğini kaydettiği Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini belirtirken; Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, ülkenin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını belirtti.

İKİNCİ GÖRÜŞME PEZEŞKİYAN İLE

Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile oldu. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtilirken; resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Joker mısırdan büyüktür

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