Emet Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Değişmedi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Ak Parti'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

Ak Parti Emet İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 6 bin 828 seçmenin oy kullandığı 29 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 283 oy yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda, MHP'nin adayı Mustafa Koca'nın oyu 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan'ın oyu ise 2 bin 293'e yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Emet Belediye Başkanlığına MHP'li Mustafa Koca 22 oy farkla seçilmişti.