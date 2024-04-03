Üye Girişi
Haberler

Emet Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Değişmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Ak Parti'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

Ak Parti Emet İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 6 bin 828 seçmenin oy kullandığı 29 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 283 oy yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda, MHP'nin adayı Mustafa Koca'nın oyu 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan'ın oyu ise 2 bin 293'e yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Emet Belediye Başkanlığına MHP'li Mustafa Koca 22 oy farkla seçilmişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Belediye Başkanlığı Mustafa Koca AK Parti Kütahya Emet MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title