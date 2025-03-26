Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan izinsiz gösterilere ilişkin, "Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine provokatif söylemlerle sokağı terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun teklifinin ana maddesinin, emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını içeren madde olduğunu, bir milletvekili olarak böyle bir miktarın Meclis çatısı altında görüşülmesinden utanç duyduğunu kaydetti.

Bayram ikramiyesinin ilk defa 2018 yılında verilmeye başlandığını anımsatan Kısacık, 2018 yılında bayram ikramiyesi olarak verilen 1000 liranın, 214 dolar, şimdi ise 105 dolar ettiğini belirtti.

Kısacık, "O günkü 1000 liralık ikramiye, o zamanki asgari ücretin yüzde 62,4'üne tekabül ediyordu. Bugün ikramiyenin artırılmış hali olan 4 bin lira, asgari ücretin sadece yüzde 18'ine karşılık geliyor. Eğer bayram ikramiyesini asgari ücrete oranla bugüne oranlasak bayram ikramiyesinin 13 bin 788 lira olması gerekir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16'ncı yılında rahmet ve minnetle andı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinen Usta, bu olayın Türkiye ekonomisinde dalgalanmaya neden olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının hukuki olmadığını savunan Usta, "Eğer bu operasyonun hukuk içerisinde yapılmış bir yolsuzluk operasyonu olduğu konusunda piyasada bir kanaat olmuş olsaydı, tam tersine borsa düşmez, faiz artmaz veya piyasadaki dalgalanma olumsuz olmaz, olumlu olurdu. Çünkü bir ekonomide siz yolsuzluğun üzerine gidiyorsanız, piyasanın buna olumlu tepki vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, dövizdeki artışı sınırlamak için geçen hafta sonu itibarıyla 23-26 milyar dolar civarında rezerv eritildiğini savunarak, "Binbir zorlukla biriktirilmiş rezervlerin çok önemli bir kısmı, bu hükümetin yanlış tutumundan dolayı eritilmek zorunda kaldı." diye konuştu.

"Kanun teklifiyle çok önemli düzenlemeler yapılıyor"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise kanun teklifiyle çok önemli düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

Düzenlemeye, MHP olarak büyük önem ve destek verdiklerini vurgulayan Kalaycı, "Doğum yardımı miktarı için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkide bir limit belirlenmesi uygun olacaktır." dedi.

Teklifle, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyelerin 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseltildiğini anımsatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Son dönemde ekonomide en önemli sorunumuz, özellikle dar ve sabit gelirli insanımızın alım gücünü azaltan, refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen enflasyondur, hayat pahalılığıdır. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirmek amacıyla yürütülen enflasyonla mücadele programı, ekonomi programının temel önceliğidir. Yıllık enflasyonda 'en kötü' geride kalmıştır. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine gerilemiş, geçen yılın aynı ayına göre temel mallar enflasyonu yıllık 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 olmuştur."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve bazı belediyelere yönelik operasyonların hukuksuz olduğunu savundu.

"Kent uzlaşısı"nın halkın talep ve beklentileri üzerine partisi tarafından açık bir şekilde kamuoyuna açıklandığını ve yerel seçim boyunca Türkiye'nin dört bir tarafında başarıyla hayata geçirildiğini anımsatan Oluç, "Halkın ortak iradesine dayanan, toplumun farklı kesimlerini buluşturan, şeffaf ve demokratik bir süreçtir, halkın siyasette alternatif yaratma arayışı ve kararıdır." dedi.

"Provokatörleri ayıklamak hükümetin işi"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Meclis'e açılan yolların kapatılarak bazı milletvekillerinin Meclis'e girmelerinin engellendiğini, bu durumu asla kabul etmediklerini kaydetti.

Emir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinerek, "Elbette ki Cumhurbaşkanı adayı olmak, Tayyip Erdoğan'ı yenmeye en yakın kişi olmak, Türkiye'nin gözdesi olmak suç işleme özgürlüğü vermez ama o kişiyi 'kaçacak' diye tutuklarsanız bu olmaz." ifadelerini kullandı.

Alanlarda olmaya devam edeceklerinin altını çizen Emir, gösterilerin son derece barışçıl olduğunu ve şiddet içermediğini söyledi.

Emir, "Gösterilerde provokatörler de olabilir. O provokatörleri ayıklamak, etkisiz hale getirmek hükümetin, devletin işidir. Bunu yapıyorsanız, biz zaten iktidarın yanındayız ama gençleri 'bunlar provokatördür, marjinaldir' diye etiketlemeyi asla kabul etmiyoruz." dedi.

"Devlet tehdit edilemez"

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy da BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 16'ncı yılında rahmet, minnet ve saygıyla andı.

İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığını anımsatan Altınsoy, kanunlar karşısında herkesin eşit olduğunu vurguladı.

Tarafsız ve bağımsız yargının verdiği kararların herkes için bağlayıcı olduğuna ve saygıyla karşılanması gerektiğine işaret eden Altınsoy, şunları kaydetti:

"Devletimizin kurumlarına, yargı organlarına ve kamu düzenine yönelik saygı, demokrasimizin temel direklerinden biridir. Yargının kendi içerisinde hak arama yolları da herkes için sonuna kadar açıktır. Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine provokatif söylemlerle sokağı terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Devlet tehdit edilemez. Devletle oyun oynanmaz, devletle alay edilmez, devlete hakaret edilmez. Devlet Başkanına ve ailesine ve ahirete irtihal edenlerine küfür edilmez. Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine zehirli dil kullananları lanetliyorum."

Teklifin tümü ve birinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.