Komisyonda Emekli ve Hırsızlık Tartışması

KOMİSYONDA 'EMEKLİ' TARTIŞMASI

Teklif üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bakın emeklileri çalışanlarla, asgari ücretle, açlık sınırıyla mukayese edin; ciddi bir mağduriyet yaşatıyoruz. 'Efendim, sayı çok fazla, bütçe imkanlarımız yok, ne yapalım, buradan kısmak durumundayız.' Çalmasaydınız arkadaş. Bütçenin 2002'de imkanları vardı da niye şimdi imkanları yok? Bir ekonomide bu kadar yolsuzluk olursa bütün faturayı emeklinin üzerine yıkarsınız. 'Emekli sabretsin, emekli tahammül etsin, emekli beklesin.' Olmaz böyle bir şey, böyle bir şey kabul edilemez" derken AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş araya girerek, 'Kim çaldı, kim çaldı' dedi. Usta bunun üzerine, "Bakın, en son paylaştım; Irak petrolüyle ilgili 1,5 milyar dolar hırsızlıkları yüzünden, orada birileri hırsızlık yapacak, cebine para koyacak diye benim devletim tazminat ödeyecek, üstelik 30 milyar dolar da turpun büyüğü de heybede bekliyor" ifadelerini kullandı.

'SENİ VATANDAŞA ŞİKAYET EDİYORUM'

İYİ Partili Usta'nın sözlerine AK Parti sıralarından tepki gelirken AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, delillerin olması halinde savcılığa başvuruda bulunması çağrısında bulundu. AK Parti'li Güneş ise emekli sayısının 2002 yılında 6,5 milyon emekli sayısının 2026'da 17 milyona yükseldiğini belirtirken Usta, "Emekli sayısı o zaman ölsünler emekliler. Bakın, AK Parti'nin Uşak milletvekili diyor ki, 'Emeklilerin sayısı fazla' diyor. Ne yapsın, ölsünler mi emekliler? Seni vatandaşa şikayet ediyorum, öyle konuşma. 'Fazla yaşıyorlar' diyenler de vardı zaten" diye konuştu.

'YANLIŞ POLİTİKALARI DAYATIYORSUNUZ BU ÜLKEYE'

Komisyonda tansiyon yükselirken AK Parti'li Güneş, emeklilikte yaşa takılanlar konusunu gündeme getirirken İYİ Partili Usta, "EYT doğru bir karardı, EYT'nin arkasındayım, bu ülkede EYT'nin çıkmasının en büyük mimarıyım. Hırsızlıktı yanlış olan, hırsızlık. Çalmalarınız yanlıştı. Şimdi, bütçe dışına kayma şeyi var" derken, AK Parti'li Güneş, "Sayın Bahçeli'nin de oldu, Bülent Ecevit'in de oldu. 1999 yılında çıkan kanuna niye o zaman itiraz etmedin, niye? Yanlış politikaları dayatıyorsunuz bu ülkeye. Biz 'Emekli maaşı yüksek' demiyoruz, 'Çaldı' dediğinize itiraz ediyoruz" dedi. İYİ Partili Usta, AK Parti'li Güneş'e, 'Hoplama, hoplama' şeklinde seslendi.

'HIRSIZSINIZ' SÖZÜNÜ İADE EDİYORUM'

Farklı milletvekillerinin ardından söz alan AK Parti'li Güneş, yeniden İYİ Partili Usta'ya seslenerek, "Erhan Usta'ya da bir sözüm var, 'Hırsızsınız' diyor. Ben aynen o sözü kendisine iade ediyorum. Şimdi, sizin de bildiğiniz bir hikaye var. İki ama yemek yiyormuş ve biri 'Niye iki iki yiyorsun?' demiş, o da demiş ki, 'Nereden biliyorsun iki iki yediğimi?' 'Ben öyle yiyorum' demiş. Şimdi, insanlar kendisini ne hissediyorsa, karşısındakini onu hisseder. Dolayısıyla, kendisi de burada değil. Aynısını söyledi: 'Çalıyorsunuz' dedi. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise yapılan açıklamaları kabul etmediğini ve İYİ Partili Usta'nın toplantıda olmadığını ifade etti.

SİNEMA GENEL MÜDÜRÜ GÜVEN: SİNEMA YOĞUN BAKIMDA

Ardından teklifin maddelerine geçildi. Bu bölümde sinema sektörüne yönelik maddelere ilişkin söz alan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Pandemi öncesinde 77 milyon bilet satılan bir ülkeydik. 2025 yılında bu sayı 29,7 milyona düştü. 2026'da çok kötü öngörülerimiz var. Sinema gerçekten çok zor durumda, çok kötüye gidiyor. Bizim sinema bütçemizden bahsetmek istiyorum. 2 tane örnek vereceğim, bir tanesi çok yüksek bir örnek. Fransa'dan bahsetmek istiyorum. Fransa'nın sinema desteklerine ayırdığı bütçe 2023 yılında 720 milyon Euro, Türkiye'nin sinema desteklerine 2023 yılında ayırdığı bütçe 5 milyon Euro. 720 milyon ve 5 milyon Euro. Gerçekten bizim beyaz perde sinemacılığını destekleme zorunluluğumuz var. Bir de bilet fiyatlarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Türkiye'de ortalama bilet fiyatımız yabancı filmlerde 250, yerli filmlerde 212 lira. Çarşamba günleri sinema günüdür, 140 lira oluyor. Tabii ki çok pahalı bilet satan sinemalar olduğunu biliyoruz ama ortalamamız 212 lira yerli filmlerde. Bir de Türkiye, Amerikan sinemasını yenen birkaç ülkeden bir tanesiydi. Yani genellikle bilet satışlarında yüzde 60 oranında Türk filmlerine gidiyordu seyircimiz. Bunu da kaybettik, şu anda bu oran yüzde 40'a düştü. Eğer genel bütçeye yazılırsa bu gelir biz bu parayı ancak 2028 yılında kullanabiliyoruz. 2028'de gelirse bu para, sinemanın o kadar zamanı olduğunu düşünmüyorum, gerçekten sinema şu an yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

'TEKLİF MEVCUTTAKİ EK BİR YETKİNİN GETİRİLMEDİĞİNİ DEĞERLENDİRMEKTEYİZ'

Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önel ise teklifte kuruma ilişkin maddelere yönelik şöyle konuştu;

"Biz teklife baktığımızda güvencelerin zayıflatılmadığını değerlendiriyoruz. Sebepler idarenin takdirine bağlı değil, Anayasa'nın 22'nci maddesindeki katalogla sınırlı. Kararın 24 saat içerisinde mahkemeye sunulması, hakim 48 saat içinde onaylamazsa kararın idarenin hiçbir işlemine gerek kalmadan kendiliğinden düşmesi gibi, her karara karşı öncelikli görülecek idari dava yolunun açık olması gibi, hani denetimsiz tedbirin de azami ömrünün sınırlı olması perspektifiyle. Ezcümle, teklifle mevcuttaki ek bir yetkinin olmadığını, getirilmediğini biz değerlendirmekteyiz" dedi.

Komisyon toplantısı maddeler üzerine yapılan görüşmelerle sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı