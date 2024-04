AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: 'Hamas'a terör örgütü diyenler, birden bire Filistinci oldular'

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ; Türkiye'nin Filistin konusunda hassas olduğunu söyleyerek, "Hamas'a terör örgütü diyenler, birden bire Filistinci oldular" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Elitaş, 31 Mart seçimlerinden önce düzmece programlar ile Türkiye ile Filistin arasındaki meselenin çarpıtıldığını söyleyerek, "31 Mart seçimlerinden önce siyasette her zaman olduğu gibi doğru olmayan, abartılan veya düzmece programlar ile gösterilen görseller olabilir. Bunlardan en başta geleni Gazze ile Türkiye arasındaki mesele. Tüm dünya, Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze ve Filistin bölgesi için en hassas insanların başında geldiğini bilir. Gidin Gazze'ye, gidin Filistin'e sokaklarında o soykırımcı İsrail'in soykırım yaptığı ve insanları bombaladığı bölgelerde Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini görürsüniz, Recep Tayyip Erdoğan'a dua edenlere görürsünüz. "Türkiye" dediğinde Recep Tayyip Erdoğan diye sarılan insanları görürsünüz. 31 Mart seçimlerinden önce sanki Cumhurbaşkanımız ve onun yönettiği kabine İsraillilere karşı yaptığı yardım, Filistinlilere karşı ikiyüzlü bir davranış gibi göstermek maalesef ülkemize has bir tutum hale gelmiştir. Bu seçim bittikten sonra biter diye düşündük ama ne oldukları belirsiz, nereden yönetildikleri belli olan birileri sahalara çıkmaya başladılar ve Filistin'deki insanlara, Gazze'deki insanlara soykırım yapan İsrail'e destek veren Türkiye Cumhuriyeti diye yalan yanlış iftiralara başladılar. Bu sistematik bir şekilde Türkiye'yi yıpratmak, Türkiye'deki seçim sonuçlarından ortaya çıkan meseleyi kardeş kavgasına dönüştürmek için yapılmış bir oyundan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

"Hamas'a terör örgütü diyenler, birden bire Filistinci oldular"

Elitaş, "Dün Dışişleri Bakanımız açıkladı. İsrail'in, Gazze'ye havadan yaptığımız yardımı engellemesinden dolayı daha farklı yaptırımlar uygulayacağımızı söyledi. Burada 7 milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır. Yahudi nüfusundan daha fazla Müslüman orada yaşamaktadır. Sosyal medyada Türk gıda ürünlerini görüyorsunuz. Bir taraftan insani yardım yapmak için gayret ediyorsunuz, havadan insani yardım yapmak için uğraş veriyorsunuz, öbür taraftan da birileri İsrail ile Filistin ile ilgili yapılan işleri değişik noktalara götürmeye çalışıyorlar. Bunda fırsat vermeyeceğiz. Suriye teskeresine hayır diyenler, şuanda Filistinci olmaya başladılar. Filistin'e yardım diye çıkarmaya çalıştığımız kanun tekliflerini elinin tersiyle itenler, PKK'nın siyasi temsilcisinin vasıtasıyla demlenenler şuanda birden bire Filistinci oldular. Hamas'ın yaptığı mücadeleyi terör örgütü diye ilan edenler şimdi Filistinci oldular. Bu ikiyüzlülüğü, bu samimiyetsizliği Türk milleti değerlendirecektir ve onlara tarih önünde hesap soracaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ