Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig'de son haftalara girdik
Trendyol Süper Lig'de son haftalara girerken şampiyonluk heyecanı da gitgide artıyor. Bir yanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımlar bir yanda ise ligde kalmaya çalışan takımlar kıyasıya mücadelelerin geçtiği maçlara çıkıyorlar. Peki, Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?
Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig'de son haftalara girerken şampiyonluk heyecanı da gitgide artıyor. Bir yanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımlar bir yanda ise ligde kalmaya çalışan takımlar kıyasıya mücadelelerin geçtiği maçlara çıkıyorlar. Peki, Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Detaylar...
LİGİN BİTMESİNE KAÇ HAFTA KALDI?
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçları bu hafta oynanacak. Süper Lig'in bitimine son 4 hafta kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 36. haftadan itibaren maçların tamamı aynı gün ve saatlerde oynanacak. Yapılan açıklamaya göre tüm maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
36. HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor
Trabzonspor-İstanbulspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor