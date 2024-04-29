Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig'de son haftalara girdik

Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig'de son haftalara girerken şampiyonluk heyecanı da gitgide artıyor. Bir yanda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımlar bir yanda ise ligde kalmaya çalışan takımlar kıyasıya mücadelelerin geçtiği maçlara çıkıyorlar. Peki, Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Detaylar...

LİGİN BİTMESİNE KAÇ HAFTA KALDI?

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçları bu hafta oynanacak. Süper Lig'in bitimine son 4 hafta kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 36. haftadan itibaren maçların tamamı aynı gün ve saatlerde oynanacak. Yapılan açıklamaya göre tüm maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

36. HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor

Trabzonspor-İstanbulspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor