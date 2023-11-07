Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız silah kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ruhsatsız silah kullananlara yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çalışma kapsamında ruhsatsız silah kullandığı belirlenen şüpheliler C.G. ve İ.G'nin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 15 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika