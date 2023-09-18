Edirne'nin sınır köylerinde düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Edirne'nin Bulgaristan sınırına yakın Lalapaşa ilçesinin Vaysal Köyü'nde düzensiz göçmen hareketliliği yaşanıyor. Köy içinde 30-40 kişilik gruplar halinde dolaşan göçmenleri, köyde yaşayan bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Köylüler, evlerine, ahırlarına ve samanlıklarına saklanan göçmenlerden dolayı mağdur olduklarını belirtiyor.

ERGİN YILDIZ

Edirne'nin sınır köylerinde düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Özellikle 34 plakalı taksilerle köylere bırakıldığı öne sürülen kaçak göçmenler, 30-40 kişilik gruplar halinde köylerin içinde dolaştığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Edirne'nin Bulgaristan sınırına yakın Lalapaşa ilçesinin Vaysal Köyü'nde düzensiz göçmen hareketliliği yaşanıyor. Köy içinde 30-40 kişilik gruplar halinde dolaşan göçmenleri, köyde yaşayan bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

"EVLERDE, AHIRLARDA, SAMANLIKLARDA SAKLANIYORLAR"

Vaysal Köyü Muhtarı Cafer Demirel de konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Artık çocuklarımızı bakkala bile gönderemez olduk. Okul servislerine çocuklarımız kendileri çıkıyordu artık annesi ya da babası çıkarmak zorunda kalıyor. Ortalık mülteci dolu. Evlere giriyorlar, sokaklarda geziyorlar, ahırlarda, samanlıklarda saklanıyorlar. Bu konuda çok mağduruz. Köylü kadınlarımız, çocuklarımız korku içinde."