Edirne'de adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi

EDİRNE - Edirne'de 2023-2024 Adli Yıl açılışı nedeniyle hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin katılımıyla tören düzenlendi.

Edirne'de 2023 - 2024 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk meydanında bir araya gelen hakim, savcı, avukat ve adliye personeli tören öncesi hazır bulundu.

Çelenklerin sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Çelenk sunumunun ardından günün anısına konuşma yapan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, geçmişte olduğu gibi yeni adli yılda da aynı ciddiyet ve gayretle çalışmaların süreceğini söyledi.

Edirne Adliyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da etkin, tarafsız, verimli ve hızlı şekilde adli işlemlerin yerine getirilebilmesi için çalışacaklarını dile getiren Başsavcı Çakmak, "Bunun için tüm paydaşlarla gösterdiğimiz gayret aynı ciddiyetle devam edecek. Geçen yıl verimli bir adli yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu yıl daha da iyi olacağını umut ediyorum" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde oradaki meslektaşları ve vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini hatırlatan Başsavcı Çakmak, arama kurtarma ve yargı faaliyetlerinde görev alan ekibin güzel bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Edirne Barosu Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden de günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.