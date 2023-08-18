Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Politika