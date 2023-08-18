Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.