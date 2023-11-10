Düzce'de Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde sirenler çaldı
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Düzce'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Anma törenleri devam ediyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde anıldı. 10 Kasım programları çerçevesinde Düzce Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediyesi Meclis Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk sunulması sonrasında, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05 geçe sirenler çaldı. 7'den 70'e tüm halk Ata'ya 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Anma töreni Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü salonunda ki törenlerle devam edecek. - DÜZCE