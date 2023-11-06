DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Filistin halkı için desteğe davet etti

KÜTAHYA - Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri öğretim üyeleriyle beraber Gazze'de yaşananları duyurmak ve Filistin'e destek olunması için destek çağırısında bulunuyor.

Öğrenciler ve Öğretim görevlileri, Cumhuriyet Meydanında açılan stantta, Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekmek ve yardım kampanyası ile farkındalık oluşturmak adına vatandaşları bilgilendirerek, 8 Kasım 2023 tarihinde sahnlenecek olan "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyununa davet ettiler. Öğrenciler kamu kurumları başta olmak üzere özel işletmeler ve halkın yoğun olduğu alanlarda tanıtım turlarına çıktı. Üniversiteli gençler Filistin halkının çektiği sıkıntıları, Gazze'de yaşanan vahşeti anlatarak kampanyaya destek çağırısında bulunuyor.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Görevlisi Okan Mete, " Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı yerleşkesi olarak öğrencilerimizle, yürütmüş olduğu Filistin'e destek kampanyasına biz de destek veriyoruz. Öğrencilerimiz de bu projeye sosyal anlamda destek veriyor. Bu sürecin siyaseti yok, bu sürecin tarafı yok. Çocuklar ölüyor ve bugüne kadar 4 bin çocuk öldü. Ölen çocukların da yaklaşık bini 0-1 yaşlarında. Lütfen duyarsız kalmayalım. Biz vicdanımızdan dolayı bu taraftayız, işin siyasi tarafına bakmıyoruz. O yüzden bugün biz Filistin halkının yanındayız ve onlara destek olmak istiyoruz." diyerek tüm Tavşanlı halkını çarşamba günü Tavşanlı Kültür Sarayındaki ücretsiz tiyatro oyununa davet etti.