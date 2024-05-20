DP Milletvekili Altıntaş, Enflasyondan Etkilenen Esnaf ve Çiftçilerin Sorunlarının Çözülmesini İstedi

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, enflasyondan olumsuz etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesini istedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin derin bir ekonomik ve siyasi krizin içinde olduğunu savundu.

Hükümetin attığı adımlara rağmen enflasyonu bir türlü düşüremediğini, esnaf ve çiftçilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade eden Altıntaş, "Kimse esnafın derdini anlamıyor ve sorunlarına çözüm aramıyor. Acaba bu esnaf, Bağkur primlerini ödeyebiliyor mu? Kiralarını ödeyebiliyorlar mı? Esnaf vatandaşlarımız 10 bin lira emekli maaşıyla perişan bir vaziyette hayatlarını sürdürüyor." diye konuştu.

Esnafa verilen kredilerin faizlerinin yükseltilmesinin onları cezalandırmak anlamına geldiğini savunan Altıntaş, Türkiye'de enflasyonun sebebinin esnaf olmadığını söyledi.

Altıntaş, çiftçilerin durumunun esnaftan daha vahim olduğunu ve Tarım Kredi Kooperatifinin ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürerek, "Kooperatif ortaklarının, kooperatifin tasarrufları üzerinde söz hakkı yok gibidir. Ortaklarının söz hakkı olmadığı gibi yanlış yapılan işlerden dolayı yöneticilerine hesap sorma hakkı da yoktur." diye konuştu.

Ziraat Bankasının da faiz oranlarını arttırdığını belirten Altıntaş, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, enflasyondan olumsuz etkilenen esnaf ve çiftçilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.