Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçlarına Denetim Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak ve korsan taşımacılığı önlemek amacıyla okul servis araçlarına denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan 39 araca cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafı haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.

Ekipler, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol etti.

Denetimlerde, kurallara uymayan 39 araca ekipler tarafından cezai işlem uyguladı.

Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı. - DİYARBAKIR