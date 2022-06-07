Bakan Çavuşoğlu: "(Yunanistan) En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. - Haberler

Bakan Çavuşoğlu: "(Yunanistan) En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Bujar Osmani ile bir basın toplantısı düzenledi.

İhlas Haber Ajansı / Politika