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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile G20'de buluştu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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