Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkileri ve bölgesel sorunlar ele alındı.

- Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Shoukry ile görüştü

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Bakan Shoukry, Fidan'ı kapıda karşıladı. İki bakan daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi konusu ele alınırken, bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan ve Shoukry ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. İki ülke siyasi ilişkiler, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ile Gazze Şeridi'ndeki şiddeti durdurma çabaları ve Filistinlilerin haklarının desteklenmesi konuları masaya yatırıldı.