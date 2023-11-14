Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ele alındı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için fikir teatisinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Riyad'da geçen hafta cumartesi günü yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda da fikir teatisinde bulunulduğu da öğrenildi.