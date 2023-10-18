Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT toplantısında Filistin sorununa çözüm için adımların önemini vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması için yeni yöntemlere ve Müslüman ülkelerin atması gereken somut adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

- Bakan Fidan: "Müslüman ülkelerin atması gereken somut adımlara ihtiyaç var"

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı

CİDDE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması için yeni yöntemlere ve Müslüman ülkelerin atması gereken somut adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması için yeni yöntemlere ve Müslüman ülkelerin atması gereken somut adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Fidan, Gazze'de elektrik, yakıt, gıda ve suyun kesilmesinin sivillerin, cami ve hastanelerin dahi bombalanmasının hiçbir surette mazur görülemeyeceğini belirtti. Fidan ayrıca yaşanan olayların İslam dünyasının birlikte düşünmesi, konuşması ve hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.