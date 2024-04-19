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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollanda ziyaretini tamamladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü. İstanbul'a saat 21.20'de ulaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda ziyaretini tamamlamasının akabinde yurda döndü. Bakan Fidan'ın saat 21.20'de İstanbul'a ulaştığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İstanbul'da Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğinde yapılacak olan görüşmede, Türkiye-Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze'deki savaş olmak üzere bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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