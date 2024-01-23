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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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