Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile G20'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO