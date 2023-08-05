Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.