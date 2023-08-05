Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz'in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (5 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. (Telefon görüşmesi Blinken'ın talebi üzerine gerçekleştirilmiştir.) Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması hususu, Karadeniz'in güvenliği ve NATO genişlemesi konuları ele alınmıştır" denildi.