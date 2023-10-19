Dicle Kaymakamı Muhtarlarla Buluştu

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. Kaymakam Yurdagül, muhtarlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Dicle Öğretmenevinde gerçekleşen muhtarlar buluşmasına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ömür Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp, kurum müdürleri ve amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Yurdagül, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Seneye bu zaman ilçemizde doğal gaz var, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hastanenin ihalesi yapıldı. İlçemizde güzel şeyler oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaymakam Yurdagül, yemekten sonra söz alan muhtarları dinledi. - DİYARBAKIR