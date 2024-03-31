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Devlet Bahçeli, oyunu kullandı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.

Türkiye'de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00'de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek sandığa katılım gösterdi.

"İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir"

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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