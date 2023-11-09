DEVA Partisi Milletvekili Ertuğrul Kaya, gençlerin burs ve yurt yetersizlikleriyle mücadelesini dile getirdi

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, gençlerin burs ve yurt yetersizlikleri nedeniyle hayatlarının kısıtlandığını ve iş bulma sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Kaya, ayrıca KYK yurtlarında yaşanan asansör kazaları ve bakımsızlık sorununa dikkat çekti.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, "Burs ve yurt yetersizlikleri gençlerimizin hayatını kısıtlıyor, gençler gençliğini yaşayamadan okulu bitirip iş hayatına atılıyor. Tabii iş bulabilene." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her gün yeni bir sorunun gençlerin omuzlarına bindiğini öne sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında biri ölümlü 9 asansör kazası meydana geldiğini, onlarca yurtta asansörlerin bakımsızlık veya arıza nedeniyle kapalı olduğunu iddia eden Kaya, gençlerin can güvenliğinin sağlanmasının ve onların uygun koşullarda barınmasının temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Ertuğrul Kaya, KYK yurtlarındaki kapasite yetersizliği nedeniyle öğrencilerin yer bulamadığını ve barınma sorunu yaşadığını ileri sürerek, bakanlık bütçesinin geçen yıla göre yaklaşık 2,5 kat artarken yurtlara ayrılan bütçenin neredeyse aynı bırakıldığını iddia etti.

Üniversite öğrencilerine verilen bursların yüzde 60 arttığını ancak enflasyon yüzde 130'dan yüksekken gençlerin cep harçlığının eritildiğini öne süren Kaya, "Gençlerimizi fakirliğe, açlığa mahkum ettiniz. Gençlerimizi 2,5 kat fakirleştirdiniz. Gençlerimiz artık yemek yemeden önce cebini, kart limitini kontrol ediyor. Gençlerimiz bırakın kitap almayı, fotokopi çektiremiyor. Burs ve yurt yetersizlikleri gençlerimizin hayatını kısıtlıyor, gençler gençliğini yaşayamadan okulu bitirip iş hayatına atılıyor. Tabii iş bulabilene. Umut bulamayan, bu ülkede gelecek göremeyen gençler de çareyi yurt dışına gitmekte görüyor." diye konuştu.