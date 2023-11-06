DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Babası Hayatını Kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hilmi Babacan, bugün yaşamını yitirdi. DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Hilmi Babacan'ın cenazesi, yarın öğle vakti Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.